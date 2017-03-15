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Saat: 02.30 Yer: Havaalanı

YUNUS EMRE SEL
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017
Saat: 02.30 Yer: Havaalanı
Saat: 02.30 Yer: Havaalanı

Akhisar Belediye galibiyeti sonrası 02.30'da Trabzon'a dönen kafilesine havalimanında sürpriz vardı. Gecenin geç saati olmasına rağmen taraftarlar takımı coşkuyla karşılayıp, "Her zaman sizinleyiz. İnancınız, inancımız" diye tezahürat yapıp Olcay'dan üçlü çektirmesini istedi. Yıldız oyuncu taraftarları kırmadı.

TEKRAR GÖRÜŞÜRÜZ BARCELONA
Trabzonspor ile , sosyal medya üzerinden tatlı bir atışma yaşadı. Barcelona, dün 'ın Trabzonspor'a attığı golü paylaştı, Trabzonspor da "Tekrar görüşürüz" karşılığını verdi. 1990-91 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Hamdi Aslan'ın golüyle 1-0 kazanan temsilcimiz, deplasmanda 7-2 yenilmişti. Trabzonspor'un, Barcelona'yı etiketleyerek, verdiği "Tekrar görüşürüz" yanıtı, gündeme oturdu.

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