Saat: 02.30 Yer: Havaalanı

Akhisar Belediye galibiyeti sonrası 02.30'da Trabzon'a dönen Trabzonspor kafilesine havalimanında sürpriz vardı. Gecenin geç saati olmasına rağmen taraftarlar takımı coşkuyla karşılayıp, "Her zaman sizinleyiz. İnancınız, inancımız" diye tezahürat yapıp Olcay'dan üçlü çektirmesini istedi. Yıldız oyuncu taraftarları kırmadı.



TEKRAR GÖRÜŞÜRÜZ BARCELONA

Trabzonspor ile Barcelona, sosyal medya üzerinden tatlı bir atışma yaşadı. Barcelona, dün Ronald Koeman'ın Trabzonspor'a attığı golü paylaştı, Trabzonspor da "Tekrar görüşürüz" karşılığını verdi. 1990-91 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Hamdi Aslan'ın golüyle 1-0 kazanan temsilcimiz, deplasmanda 7-2 yenilmişti. Trabzonspor'un, Barcelona'yı etiketleyerek, verdiği "Tekrar görüşürüz" yanıtı, gündeme oturdu.