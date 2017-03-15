Şimdi moda Aboubakar

Kayserispor mücadelesinde iki kez ağları sarsarak, Beşiktaş’ı yenilgiden kurtaran Kamerunlu santrfor, ligin ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı

Beşiktaş'ta 16 golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Cenk Tosun, son üç maçta suskun kalırken, sahneye çıkan isim ise Vincent Aboubakar oldu. Ligin ilk yarısındaki performansına paralel, aldığı 3.3 milyon Euro'luk yıllık ücreti çok tartışılan Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır'a attığı golle Kamerun'u şampiyonluğa taşıdıktan sonra tam anlamıyla bir patlama yaşadı. Yıldız futbolcu, son olarak Kayserispor filelerini iki kez havalandırdı. Bu performansı, Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da galibiyete taşıyamasa da yenilmesini önleyerek sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.



SADECE 1 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Kayserispor maçı aynı zamanda, ligin ikinci yarısının başlamasının ardından 6 mücadelede forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun 90 dakika sahada kaldığı tek karşılaşma oldu. Ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla bu sezon resmi maçlarda 12 gole ulaştı. Kamerunlu forvet, Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşadı. Bu performansı sonrası Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar'ın bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.



146

Porto'dan kiralanan Aboubakar Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş formasını toplam 28 kez giydi. Bin 751 dakikada 12 gol atan Kamerunlu forvet 146 dakikada bir skor üretmeyi başardı.



NE DEDİLER?

Metin Tekin

Önemli olan finali iyi yapmak

Tabii iki maçla kesin kararlar vermemek lazım ama finali iyi yaparsa ki ona doğru gidiyor, bakış çok farklı olacaktır Aboubakar'a... Önemli olan futbolda sezonun finalini iyi yapmaktır. Ligin başını düşünün, şu anki bakışı düşünün. Finişi iyi yaparsa bonservisi de yüksek bedele rağmen alınır. Amokachi'ye benziyor ama o daha güçlüydü. Farklı bir oyuncu olduğu kesin.



Gürcan Bilgiç

Artık takımı özümsemiş

Futbol topuyla şiir yazdı. Sadece attığı çalım, attığı gollerle değil, takımı da özümsemiş. O sorumluluğu isteyen bir profil çizdi. Her şey bir yana Türkiye gol kralını insanların kafasından sildi. Kimse, "Cenk mi, Aboubakar mı?" sorusuna bu saatten sonra Cenk demeyecektir.



Levent Tüzemen

İstikrar için 11'de daha fazla olmalı

Vincent Aboubakar'ın ayakları mükemmel, çalımları çok zarif... Koşu stili, davranış biçimi dört dörtlük ama ben onun en çok gol vuruşunu beğeniyorum. Hem çok sert vurabiliyor hem de topla dans edebiliyor. Beşiktaş'ta istikrar kazanabilmesi için ilk 11'de oynamaya devam etmeli ve daha fazla şans bulmalı. Siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan bu futbolcu için Beşiktaş'ın rakibi diğer Avrupa kulüpleri olacak. Çok isteyenler çıkabilir, yaşının gençliği bu bonservisi hak ediyor.