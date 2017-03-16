Aman dikkat!

Sabah Spor yazarları Beşiktaş’ın Avrupa’daki tur şansını değerlendirdi

Sahaya deplasmanda alınan 1-1'lik skorun avantajıyla çıkacak olan temsilcimiz favori. Ancak temkini elden bırakmamak şart. Hem futbolcular hem de tribünler sabırlı olmalı



BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA SON 8'E NASIL KALIR?



ÇANTADA KEKLİK DEĞİL

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş Yunanistan'da bu işi bitirmeliydi. Olympiakos arka arkaya ligde maçlar kaybetmiş, moral olarak bir çöküntü halindeydi. Ama bu fırsat kaçırıldı. Şimdi Olympiakos ligde de son maçını kazandığı için daha moralli, istekli ve arzulu bir şekilde geliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Tur çantada keklik değil. Beşiktaş, özellikle defans bölgesinde çok ciddi hatalar yapıyor. 0-0'lık skor bize yetiyor ama rakibin bu sefer daha atak, daha saldırgan olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın bu tür maçlarda çok kontrollü oynadığını biliyoruz ama futbolcular zaman zaman bireysel hatalar yapabiliyor. Seyirci unsuru, elbette Beşiktaş'ın lehine ama bu bir baskı unsuru da olabilir. Hem futbolcular hem de tribünler sabırlı olmalı. İlk dakikalarda bir kaza golü yemezsek Beşiktaş turu geçer. Şunun altını özellikle çizelim: Beşiktaş, yüzde 99.9 favoridir.



KOMŞU HİÇ KORKUTMUYOR

METİN TEKİN: İlk maçta Olympiakos'u çok yetersiz buldum. Deplasman mantığında aynı Osmanlıspor maçındaki gibi önce 0-0'ı yakalayıp ondan sonra 3 atacak farklı bir silahı var mıdır diye sorarsak, ben çok öyle olduğunu görmedim. Benim Olympiakos maçındaki en büyük korkum, defans... Yoksa Olympiakos'tan hiç korkmuyorum. Beşiktaş'ın bu turu geçip Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğine inanıyorum. Bu turu geçmesi durumunda da Beşiktaş'ın yolunun açık olduğunu ve Avrupa Ligi'nde her türlü hayali kurabileceğini düşünüyorum.



GOLÜ SABIRLA BEKLERLER

LEVENT TÜZEMEN: Bu maçta tur şansının yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Olympiakos'un iki Osmanlıspor maçını da izledim ve yazdım. İki maçta da Olympiakos oyun anlayışını hiç bozmadı. Defansif ve kompakt oynadılar. Duran toptan golü bulduktan sonra ise Osmanlı ön tarafa çıkınca 3 yaptılar. Osmanlı'nın da çok az pozisyonu vardı. Bir defa bu takım sonuna kadar bekler, Beşiktaş'ın üzerine gitmez. Duran top, korner bekleyecekler. Yunanistan'da bile gitmedi üzerine. Gol bozdu Olympiakos'u. Sabaha kadar defansif oynayacaklar. Çok dikkatli olmak lazım.



AKILLI OLMAK ZORUNDA

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın Pire'de oynanan ilk maçta 1-1'lik skor avantajı var. Bunun akıl oyunu olduğunu unutmamak gerekli. Kapanman lazım, sonuçta 0-0 sana yetiyor. Ona göre oynayabilirsin ama 40 bin kişi önünde bazen futbolcu kendi kendine gider. Eğer Beşiktaş tedbiri elden bırakmazsa bu turu geçecektir.