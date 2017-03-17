Kayıpla zirvede

Fenerbahçe, tribüne gelen taraftar sayısında yaşanan düşüşle Avrupa’nın 1 numarası oldu!

Bu sezonki performansıyla taraftarını mutlu edemeyen Fenerbahçe'de geçen sezon 28 bin 857 olan seyirci ortalaması, 19 bin 828'e geriledi. Yüzde 31.29'luk düşüş sarı-lacivertlileri, 'Avrupa'da seyirci sayısında en fazla düşüş yaşayan ekipler' listesinde zirveye çıkardı. 116 takım arasında birinci olan Fenerbahçe'yi, 3 bin 247 ortalaması, 2 bin 428'e düşen ve yüzde 25.22'lik düşüş yaşayan bir diğer Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor takip etti. Bu arada Beşiktaş en fazla taraftar artışı yaşayan ikinci takım oldu. Siyah-beyazlıların 18 bin 758 olan taraftar ortalaması yeni stadyumla beraber 29 bin 215'e çıkarken, 63.19'luk artışla 56 bin 969 seyirciye ulaşan West Ham'ın ardında kaldı.



