Kocaman buluşma

Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Aykut Kocaman bugün Konyaspor’un başında Kadıköy’e çıkıyor

Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, bu akşam F.Bahçe- Atiker Konya maçıyla açılıyor... Gözler, yeni sezonda Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'da olacak. Geçen hafta, "Geleceğimle ilgili karar vermedim. Fenerbahçe'den şu an teklif yok. O nedenle konuşmayı gerektirecek bir durum da yok" sözleriyle konuyu üstü kapalı geçen Kocaman'a, sarı-lacivertli tribünlerin bugün vereceği tepki de merak konusu. Son iki haftayı Osmanlı ve Alanya galibiyetleriyle kapatarak moral bulan Fenerbahçe, kazanıp seriyi 3 maça çıkarmak hedefinde. Kocamanlı Konyaspor ise son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabildi.



Kocaman, 3 sezon çalıştırdığı F.Bahçe'ye Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı.



15: Fenerbahçe, Konyaspor'la İstanbul'da oynadığı 15 lig maçını da kazandı. Kanarya'nın 47 golüne, Konya 11 golle karşılık verdi.