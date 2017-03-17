Tolgay’a onay çıktı

Galatasaray yönetiminin gözüne kestirdiği Tolgay Arslan’a teknik direktör İgor Tudor olumlu rapor verdi. Sarı-kırmızılılar De Jong’un yerine Tolgay’ı düşünüyor

Galatasaray'ın sürpriz gündem maddesi olan Tolgay Arslan'la ilgili görüşmeleri SABAH dünkü haberiyle ortaya çıkarmıştı. Galatasaray yönetimi ile menajer Ahmet Bulut arasında gerçekleşen zirvede, Tolgay'ın Beşiktaş'ta 11'e giremediği için mutsuz olduğu bilgisini alan sarı-kırmızılı yetkililerin bu transfer için Bulut'u yetkilendirdiği öğrenildi. Teknik direktör İgor Tudor da Karabükspor ve Galatasaray'ın başında kendisine 3 kez rakip olan Tolgay'la ilgili olumlu görüş belirtti. Tudor'un özellikle ligin 3. haftasında Beşiktaş'ın Karabükspor'u 3-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan gurbetçi oyuncuyu çok beğendiği ifade edildi. Sezon sonunda De Jong'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, orta sahasını Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Tolgay'ın yanı sıra yabancı bir ön libero ile de güçlendirmeyi planlıyor.



GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Tolgay için Galatasaray cephesinin Mehmet Özbek aracılığıyla yaptığı girişimi önceki gün Türkiye'nin gündemine Mehmet Özcan imzalı haberiyle SABAH taşımıştı.



