Bana güven yeter!

Hırvat teknik adama, “Yüzde 100 hazırım. Trabzon’da 11’de oynamak istiyorum” diyen Hollandalı, taktik idmanda as kadroya girdi

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder geçen hafta takımla iki idmana çıkmış ve Gençlerbirliği karşısında sadece son 20 dakika görev yapmıştı. Sneijder, bu hafta idmanların tamamına katıldı. Teknik direktör İgor Tudor taktik çalışmalarda Josue'yi 11'de, Sneijder'i ise yedek takımda denedi. Yine yedek kalmasına bozulan Hollandalı oyuncu, Perşembe günkü idman öncesi Tudor'dan özel görüşme talep etti ve hocasına, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sakatlığımı atlattım, fizik olarak yüzde yüz hazırım. Büyük maçları seviyorum ve Trabzon'da 11'de oynamak istiyorum" dedi. Sneijder'in hırsından etkilenen Tudor, dün Florya'da yapılan son taktik çalışmada yıldız oyuncusuna as takımda forma verdi. Hatta Tudor'un 3-4-3 sistemi yerine, Sneijder'in 10 numara pozisyonunda en etkili olduğu 4-2-3-1 dizilişine tekrar döneceği öğrenildi.



TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM

Trabzon maçı öncesi GSTV'ye konuşan Sneijder, işlerinin kolay olmadığını söyledi. Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Hollandalı, "Burayı çok seviyorum. Ailem de çok mutlu" dedi.