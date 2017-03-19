Bordo mavi karnaval

Mücadeleyi 33 bin 801 biletli seyirci izlerken Trabzonspor iç saha seyirci rekorunu kırdı. Galibiyet coşkusu, şehrin sokaklarına taştı

Trabzonspor dün tarihi günlerinden birisini yaşadı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı 33 bin 801 biletli seyirci izledi. Böylece bordo-mavili kulüp, iç saha seyirci rekorunu kırdı. 90 dakika boyunca hiç susmadan takımlarını destekleyen Trabzonsporlu futbolseverler, takımlarının attığı goller sonrasında büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet tribünlerin çağrısına cevap vererek, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Bitiş düdüğünün ardından zafer coşkusu Trabzon meydanlarına taştı. Şehir, bordo-mavililerin tezahüratları ve şarkılarıyla inledi.



Simge slogan koreografi oldu

Trabzonspor'un simgelerinden olan 'Dik oyna' sloganı, Doğu Tribünü'nde koreografi olarak sergilendi. Taraftarlar, bordomavili bayraklarla takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi.



Trabzonspor'un 3 oyuncusu cezalı

Bordo-ma vili takım, Galatasaray engelini kayıpsız aşarken üç oyuncusu cezalı duruma düştü. Dün akşam 4. sarı kartlarını gören Pereira ve Yusuf Yazıcı ile çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Uğur, Trabzonspor'un Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacağı karşılaşmada görev alamayacak.



Usta: Sessiz ve derinden!

Trab zonsp or başkanı Muharrem Usta, "Bizim bir planımız vardı bu planımız işliyor. Gelecek seneye aitte bir planımız var ve onları işleteceğiz. Biz bu maça bakarak iyiyiz ya da kötüyüz diye bir hesap yapmıyoruz. Üzerine koyarak daha iyisi nasıl yapılır, bunları düşünüyoruz. Bizimkisi sessiz ve derinden" diye konuştu.