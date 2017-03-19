Galatasaray protestoyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 yenilen Galatasaray futbol takımı kafilesi İstanbul'a dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından protesto edildi.

Türk Hava Yolları'ndan kiralanan özel uçakla saat 00.30 sıralarında Trabzon'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bekleyen bir grup taraftar protesto etti. Kafile havalimanından çıkarken "yönetim istifa" diyen taraftarların kaleci Muslera için ise lehte tezahüratta bulunduğu dikkat çekti. Spor polis ekibi çevrede önlem alırken, kafile daha sonra çevik kuvvet eşliğinde takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.