Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray'da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu istifa etti.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu istifa etti.

Nazifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini söyledi.

Kimsenin kendisinden istifa etmesini istemediğini anlatan Nazifoğlu, "İstifa kararı tamamen bana ait. Çok yoruldum. Bu futbol ortamını hiç sevmedim." ifadelerini kullandı.

Levent Nazifoğlu, istifasıyla ilgili olarak A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Türk futboluna ayak uyduramadım" dedi.