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istifa etti

  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 13:25 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 13:51
Levent Nazifoğlu istifa etti
Levent Nazifoğlu istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan 'da futboldan sorumlu yönetici istifa etti.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu istifa etti.

Nazifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini söyledi.

Kimsenin kendisinden istifa etmesini istemediğini anlatan Nazifoğlu, "İstifa kararı tamamen bana ait. Çok yoruldum. Bu futbol ortamını hiç sevmedim." ifadelerini kullandı.

, istifasıyla ilgili olarak A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Türk futboluna ayak uyduramadım" dedi.

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