Atsan atılmaz satsan satılmaz

Sezon başından bu yana hayal kırıklığı olan 4 ismin yıllık ücretleri 12.5 milyon Euro. Yönetim, makul bir ücret gelmesi halinde pazarlık yapmadan bu yıldızları satacak

Elinde sadece Türkiye Kupası kalan Fenerbahçe, ekonomik açıdan da tarihinin en büyük çıkmazını yaşıyor. Advocaat'ın, "Sadece antrenmana çıkıp maaşının yatmasını bekleyen adamlarla, şampiyonluk mücadelesi veremezsiniz" açıklamasından sonra gözler, yüksek yıllık ücret alan ancak performansıyla tatmin etmeyen isimlere çevrildi. Toplam yıllık ücretleri 12.5 milyon Euro olan Van Persie, Emenike, Stoch ve Van der Wiel, sahada olmadıkları için yönetimin elini zora sokuyor. Stoch ve Van der Wiel'e kulüp arayan ancak eli boş dönen yönetimi, sezon sonu da aydınlık bir tablo beklemiyor. Bu isimlerin form durumlarının kötüye gitmesi ve elden çıkarılamayacak olması, "Fenerbahçe bu ağır yükten nasıl kurtulacak" sorusunu akıllara getiriyor. Yönetimin bu isimlere teklif gelmesi halinde pazarlığa oturmayacağı, makul ücreti aldığı takdirde hemen elden çıkaracağı öğrenildi.



VAN PERSİE

5 milyon Euro kazanıyor, 1 yıllık sözleşmesi var.



EMMANUEL EMENİKE

2,5 milyon Euro kazanıyor, 1 yıllık sözleşmesi var.



MİROLAV STOCH

2 milyon Euro kazanıyor, 1 yıllık sözleşmesi var.



VAN DER WİEL

3 milyon Euro kazanıyor, 3 yıllık sözleşmesi var.