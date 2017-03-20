Yıldırım Demirören'den 'Evet' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 'Futbol Zirvesi' organizasyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu.

2. Futbol Zirvesi'nde söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören şöyle konuştu:

"2. Futbol Zirvesi'ne hoşgeldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekonomisi güçlü olan ülkeler futbolda başarılı oluyorlar. Ekonomimiz düzelmeye başladıkça futbolumuz düzelmeye başladı. Artık tesadüfen değil planlı bir şekilde büyüyoruz. Ülkemiz güçlü olduğu için futbolumuza bu yatırım yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım futbol ailesi adına size minettarım.



"KALİTEYİ ARTIRMANIN YOLU TRİBÜN ŞİDDETİNİ ORTADAN KALDIRMAK"



Şubat ayında Avrupa'da 3 takımla devam ettik. Sayın Spor Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Yayın haklarını değerli kılmamız lazımdı. Bunu da başardık. Sayın Gümüşdağ'a özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye'ye duyduğu güvenden dolayı beIN Sports'a teşekkür ediyorum. Kaliteyi artırmanın yolu tribündeki şiddeti ortadan kaldırmak. Kulüplerimiz ben değil, biz demeliler. Başkanlarımız yıkıcı değil, yapıcı olmalı. Herkes bir günde sonuç almayı bekliyor. Böyle devrim niteliğindeki kararlarda 1 günde yol alınmaz. İyiyi çağırmak için kötüyü kovmamız lazımdı. Kötüyü kovduk.



DEMİRÖREN 'EVET' DEDİ



İnsanların aileleriyle geldiği bir tribün ortamı yaratacağız. En büyük şansımız sizin gibi futbolu seven bir Cumhurbaşkanımız olması. Biz artık UEFA seçimlerinde söz sahibi ülke haline geldik. Bizim önerdiğimiz kişi UEFA Başkanı oldu. Nisan ayı seçimlerinde bir Türk arkadaşımız yönetim kuruluna seçilecek. Artık Avrupa'da ve dünyada söz sahibi ülkeyiz. Sizin dünyadaki gücünüzle bizim de gücümüz artıyor. Bir Türk olarak bundan gurur duyuyorum. Daha güçlü bir Türkiye için evet diyen bir 17 Nisan sabahında uyanmak dileğiyle hepinizi selamlıyorum."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı konuşmada, "Bizler rahata kolay alışan insanlarız. Birkaç önce yaşadığımız travmaları unutmaya eğilimli insanlarız. Asla unutmayacağız. Ülkemize ihanet etmiş FETÖ karşısında olacağız. Kulüpler Birliği'nin en başarılı hamlesi yayın ihalesiydi. Türk futbolunun gelecekteki değeri ihalenin başarısıyla doğrudan orantılıydı. Başarılı bir süreç getirdik. İhale sürecindeki TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki şeffaflık ve güç birliği inşallah örnek olur. BeIN Medya Grup Başkanı'na teşekkür ediyorum. Futbolun güzelliğine ket vuran bize göre düzeltilmesi gereken bir uygulamaydı. İhalenin değerine zarar verecek bir unsurdu. Her hafta hakem hatalarını konuşuyoruz. Video hakemliği maksimum fayda getirecek. Bir an önce hayata geçmelidir. Bundesliga 2017-2018 sezonuna video hakemliği ile başlamaktadır. Hakemlerimizin saygınlıklarını ve futbolun seyir zevkini artıracak uygulamadır. Kulüplerimizin mali planlarımıza önem göstermek zorundayız. Bugün birçok önemli konuşmacıyı ağırlayacağız. Kulüpler Birliği toplantılarına 5-6 başkan katılırdı. Şimdi 18 kulübün başkanı ve temsilcileri katılıyor. Tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Üretken bir takım olduk. Sayın Cumhurbaşkanım size çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir günde bizi yalnız bırakmadınız. Sizin için çok önemli günlerde biz de sizi yalnız bırakmayacağız. Hep yanınızda olacağız." şeklinde konuştu.