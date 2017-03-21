Lyon Ba’ya emanet

Demba Ba’ya göre; Beşiktaş, Lyon’dan daha tecrübeli bir takım... Hızla atağa çıkarak çok çabuk sonuca gidebilen rakibin bu yönüne özellikle dikkat edilmeli

Beşiktaş'ın yıldızı Demba Ba, önceki gün Paris St. Germain- Lyon maçını tribünden takip etti. PSG'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası Senegalli futbolcu, Beşiktaş teknik ekibine maç ve rakip ile ilgili bir rapor verdi. Demba Ba, "Çok iyi bir rakiple eşleştik. Çok hızlı oynuyorlar bu kadar gol atmaları tesadüf değil. Çok hızlı ve seri çıkıyorlar, dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.



BA'YI ISINDIRMA TURLARI

Lyon karşısında hata yapma lükslerinin olmadığını aktaran Demba Ba, "Her an gol pozisyonuna ulaşma potansiyelleri var. Açık vermeden sonuca gitmeliyiz. Savunmada bariz hatalar yapılmazsa turu geçeriz" yorumlarını kulübe iletti. Öte yandan Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda sakatlığını atlatan Ba'nın durumunu görnek için milli arada Astra Giurgiu ve Ümraniyespor ile hazırlık maçları alındı. Rumen ekibiyle cumartesi günü Vodafone Arena'da 15.00'te dostluk maçı oynanacak.



LYON'U KORKUTAN SAKATLIK

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon önceki gün PSG'ye 2-1 kaybetti. Takımın en önemli yıldızı Lacazette 52. dakikada sakatlanarak çıktı. Teknik direktörü Genesio, 25 yaşındaki forvetin sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.