Neustadter'den Advocaat yorumu

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, milli takım kampında açıklamalarda bulundu

Neustadter, Dick Advocaat'ın görevi bırakma kararının kendisini şaşırttığını belirtirken, "Ayrılığı gazetelerde okudum, bize yaz aylarında ayrılacağı, emekli olacağı konusunda hiçbir şey söylememişti. Bu karar sonrasında da bir daha Advocaat'ı görmedim, milli takıma çağrılınca da bana bir şey söylemedi." ifadelerini kullandı.



"RİTİM YAKALADIM, İYİ DURUMDAYIM"

Son dönemde oynadığını ve formda olduğunu kaydeden Rus milli oyuncu, "Son 4 haftada, 4 maçta oynadım ve bir oyuncu için önemli olan da bu, ritim yakaladım. Şu anda iyi durumdayım ve oynamaya hazırım" diye konuştu. Fenerbahçe'nin yaz aylarında Schalke'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28 maçta 1710 dakika görev aldı ve skor katkısı veremedi.



(Sporx)