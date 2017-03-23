17 Mayıs bayramı

Fatih Terim’in de onur konuğu olacağı organizasyonda Aslan’ın eski yıldızları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın davetlisi oyuncularla gösteri maçı yapacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile sosyal sorumluluk projelerine devam eden Galatasaray, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de desteğiyle 17 Mayıs'ta dev bir organizasyona imza atacak. Önceki yıllarda Galatasaray Adası'nda sade bir yemek organizasyonuyla geçiştirilen 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası'nın yıl dönümü, bu kez Galatasaray Bayramı olarak kutlanacak. Arena'da Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in davet edeceği efsaneler ile UNDP'nin buluşturacağı dünyaca ünlü eski futbolcular, gösteri maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray, UEFA Kupası'nda emeği olanların yanı sıra eski başkan ve oyuncularını organizasyona davet edecek.



ARSENAL'İN ÜÇ İSMİ YOLDA

Tribünlerin dolması adına bilet fiyatları sembolik tutulacak. Fatih Terim'in onur konuğu olarak kulübede yerini alacağı organizasyonda Hagi, Popescu, Taffarel, Kewell, Drogba ve Galatasaray'ın teknik direktörü Tudor forma giyecek. Kupayı finalde Galatasaray'a kaybeden Arsenal'in yıldızı Henry, penaltıyı kaçıran Suker ve Fransız Petit gibi efsaneler ise UNDP'nin takımında yer alacak. Birçok ünlü isimle görüşmeler sürerken, Dursun Özbek yönetiminin hedefi; organizasyonu geleneksel hale getirerek, 17 Mayıs'ı "Galatasaray Bayramı"na çevirmek.



GİDENLER KERVANINA KATILDI!

Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Levent Nazifoğlu'nun ardından eski başkan Alp Yalman da ayrıldı. Dursun Özbek döneminde Sportif A.Ş. yönetiminde yer alan Florya'da futboldan sorumlu olduğu ilan edilen Yalman, Nazifoğlu'nun istifa kararından duyduğu rahatsızlığı yakın çevresiyle paylaştı ve görevini bıraktı.