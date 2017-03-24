Tolgay 5 milyon €

G.Saray ve Trabzon’un istediği Tolgay Arslan kıymete bindi. Siyah-beyazlılar, 450 bin Euro’ya aldıkları 26 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro talep etti

Beşiktaş'ın 2015'in ocak ayında Hamburg'dan 450 bin Euro bonservis fesih bedeliyle kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın bir süredir, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Siyah-beyazlılar, üst üste gelen teklifler sonrası oyuncunun bonservis bedelini belirledi. Bundesliga'dan Hamburg ve Werder Bremen'in yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor'un ciddi bir şekilde ilgilendiği yıldız futbolcunun transferine onay veren Beşiktaş yönetimi, "Tolgay'ı almak isteyen varsa kapımız açık. Ancak 5 milyon Euro'yu ceplerine koyarak gelmeleri gerekiyor" diyerek ilgili kulüplere mesaj yolladı. G.Saray'ın Tolgay için 3 milyon Euro bütçe ayırdığı iddia ediliyordu.





TÜRKİYE SABAH'TAN ÖĞRENMİŞTİ

Galatasaray'ın Tolgay için menajer Ahmet Bulut'a yetki verdiğini SABAH duyurmuştu.



AY-YILDIZLI FORMA YOLU AÇILDI

İtalya A Milli Takımı'nda 4 dakika görev alan Arjantin asıllı Ezequeil Schelotto'nun, Arjantin Milli Takımı formasını giyebilmek için yaptığı başvuru FIFA tarafından olumlu karşılandı. Bu kararın Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyen Tolgay için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.