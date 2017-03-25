Hesap kesim günü!

Eleştirilerin hedefinde olan Başkan Özbek yönetiminin faaliyetleri, mali ve idari yönden ibraya sunuluyor. Lütfi Kırdar’da saat 10:00’da başlayacak olan kongrede Dursun Özbek’i sert bir muhalefet bekliyor

Sarı-kırmızılı camiada beklenen gün geldi… Bugün 10:00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek. Kongrede ilk olarak Divan Başkanı seçilecek. Yönetimin adayı İrfan Aktar ile muhalefetin desteklediği Asena Dinçbaylı yarışacak. Daha sonra 2016 yılının mali tablosunu özetleyen faaliyet raporu sunulacak. Denetim Kurulu raporunun okunmasının ardından Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari açıdan ibra oylaması yapılacak. İşte Özbek ve muhalefet cephesinde son gelişmeler:



DURSUN ÖZBEK DERSİNE İYİ ÇALIŞTI

Bir aydır Genel Kurul'a hazırlanan Dursun Özbek, camiaya sözünü verdiği projeleri resmiyete döktü. TT Arena'nın üst kullanım sorununu çözen Özbek, Aslantepe'nin tapusunu üyelere gösterecek. Başkan ayrıca kapalı basketbol salonu ile Florya'nın iki katı büyüklüğünde, Arena'ya 8 km uzaklıktaki Kemerburgaz'da 49 yıllığına kiralanan yeni arazi hakkında detaylı bilgi verecek.



ADAYLIĞI DÜŞÜNEN AYSAL DA GELİYOR

Eski başkan adayları Adnan Öztürk ve Ahmet Özdoğan ibra etmeyeceklerini açıkladıkları Dursun Özbek yönetimini kürsüde söz alıp eleştirecek. Genel Kurul'a yıllardır katılmayan, uzun süredir aidatını yatırmayan üyelerin kulüpten atılması için imza toplandığı ve Divan Başkanlığı'na verileceği öğrenildi. Eski başkan Ünal Aysal'ın da kongreye katılacağı öğrenildi.