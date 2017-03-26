Dev yatırım!

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GÜVEN MERT ERCAN
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017
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Siyah-beyazlı yönetim, Çin ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiği Kamerunlu forvetin bonservisini Porto’dan alıp, daha fazla paraya satmanın hesaplarını yapıyor

Olympiakos ve spor maçlarında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle Vincent 'ın 'taki geleceği adına kararsızlığa düşen yönetim, son gelişmelerin ardından fikrini netleştirdi. Kamerun'un Tunus'u 1-0 yendiği hazırlık maçında attığı şık golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken, Aboubakar için İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin 12 milyon Euro'yu gözden çıkarması ve Çin'den gelen teklifler üzerine siyah-beyazlılar Porto ile yapılan kiralık sözleşmesindeki 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Beşiktaşlı yöneticilerin, "Aboubakar ligin ikinci yarısındaki performansıyla kalitesini gösterdi. Bizle devam ederse takıma fayda sağlar. İyi bir teklif alırsak da satarız" görüşünde oldukları öğrenildi.


Mısır'a attığı golle Kamerun'a Afrika Kupası'nı getiren Aboubakar, hazırlık maçında da Tunus filelerini havalandırdı.

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