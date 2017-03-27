Fransızlar Türk paniği içerisinde

L’Equipe, 13 Nisan tarihinde oynanacak karşılaşma için 59 bin seyirci kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’na en az 15 bin Türk taraftarın gelmesinin beklendiğini yazdı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'la 20 Nisan'da Vodafone Arena'da yapacağı rövanş maçı için terörü bahane ederek, taraftarlarına "İstanbul'a gitmeyin" çağrısı yapan Lyon Kulübü'nü 13 Nisan'da evindeki ilk karşılaşma öncesi, 'Türk korkusu' sardı. Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, Beşiktaşlı taraftarların maça büyük ilgi göstermesi nedeniyle Lyon'un tedirgin olduğunu yazdı. Haberde, Fransa ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin ev sahibine ayrılan yerlerden yüksek ücret verip bilet alabileceğinin altı çizilirken, 59 bin seyirci kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda en az 15 bin Türk taraftarın olabileceği aktarıldı. Ayrıca Lyon Kulübü'nün taraftarlarına Beşiktaşlılar'a bilet verilmemesi konusunda uyarıda bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.



Parc Olympique Lyonnais Stadı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası için yapıldı. 2016'nın Ocak ayında inşa edilen stat 59 bin seyirci kapasitesine sahip.