Balkan harekatı

Trabzonspor; İskoçya, İngiltere ve Fransa’da oyuncu takip eden scout ekibini Balkan ve Kuzey ülkelerine yönlendirdi

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosu için ince eleyip sık dokuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, scout ekibini, oyuncuların adaptasyon sürecinin daha kısa olması ve ülke futboluna çabuk alıştıkları için Balkan ve Kuzey ülkelerine yönlendirdi. Ekibin; Hırvatistan, Slovakya, Polonya, Romanya ve Rusya gibi ülkelerde birçok oyuncu izlediği öğrenilirken, sürpriz isimler de gündeme geliyor. Trabzonspor'un Claudiu Keserü ve Bozhidar Chorbadzhiysk gibi isimlerin yanı sıra, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen Damagoj Vida'yı da gündemine aldığı iddia edildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'nun üzerinde olan Vida'nın kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesinin bulunması ve uzatmaya yanaşmaması nedeniyle satışının gündeme gelebileceği belirtildi.



STAT 15 YILLIĞINA KİRALANDI

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni 15 yıllığına kiralama kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Hakim ortağımız Trabzonspor Futbol A.Ş.'nin kiracısı bulunduğu; stadyum, antrenman sahaları, kamp-idari binaları ve diğer alanlardan oluşan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, yıllık 11 milyon TL bedel üzerinden, Trabzonspor Futbol A.Ş.'den Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle alt kira yoluyla kiralanmasına karar verilmiştir" denildi.