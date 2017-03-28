Transferde kriter Şampiyonlar Ligi

Mario Gomez’in sözleşmesinde bulunan “Wolfsburg Şampiyonlar Ligi’ne kalamazsa serbest kalabilir” maddesini koz olarak kullanacak F.Bahçe’nin sıkıntısı, kendi konumu

Fenerbahçe, Eylül ayından bu yana durumunu takip ettirdiği Mario Gomez için sezon sonunda girişimde bulunacak. Sarılacivertliler, Gomez'in sözleşmesinde yer alan "Wolfsburg Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa, Gomez bonservisini bedelsiz olarak alır" maddesini kullanarak Alman golcüyü ikna etmeye çalışacak. Böylece Financial Fair Play kriterlerine takılmamış olacak. Gomez'in Türkiye'ye dönme konusunda olumsuz bir düşüncesinin bulunmadığı, ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemesi durumunda işin zora gireceği ifade ediliyor.



CHOUPO-MOTING'DE SİNYAL DAHA GÜÇLÜ

Sarı-lacivertliler için gündeme gelen bir başka Bundesliga yıldızı Choupo-Moting konusunda ise gelişmeler daha net. Choupo-Moting'in sezon sonunda Schalke'den ayrılacağı ve takım arayışında olduğu bildirildi. Taraflar, konuyu sezon sonu konuşmak üzere sözleşti. Choupo-Moting, 2010'da Nürnberg'den Mainz'a, 2014'te de Mainz'dan Schalke'ye bedelsiz gitmişti.



WOLFSBURG 24 MAÇ 9 GOL 0 ASİST



BEŞİKTAŞ 33 MAÇ 26 GOL 5 ASİST



ÇOLAK'IN ARKADAŞINA KANCA

İspanyollardan F.Bahçe için sürpriz bir iddia geldi. Emre Çolak'ın takım arkadaşı Juanfran Moreno ile transfer anlaşmasına varıldığı belirtildi. Deportivo kulübünün bölgesi Galiçya merkezli gazete La Voz'da çıkan haberde, F.Bahçe ile Juanfran'ın anlaştığı belirtildi. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bonservisi 2 milyon Euro civarında.



EMRE MOR'UN MENAJERİ GELİYOR

Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan, bu hafta içerisinde oyuncusuyla ilgili transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a gelecek. Borussia Dortmund'un daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralamayı planladığı Emre için Beşiktaş ve F.Bahçe'nin gündemde olduğu ve bu iki kulüple yapılacak görüşmeler sonrasında net kararın verileceği gelen bilgiler arasında.