Hedef 50 milyon $

Şimdiki stat geliri 45 milyon dolar civarında seyreden siyah-beyazlı kulüp, 2018 yılında bu rakamın 5 milyon dolar üstüne çıkmayı amaçlıyor

32 BİN KOMBİNEYE DEVAM

Beşiktaş Kulübü, stat geliri konusunda hedef yükseltti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İnönü Stadı'nın yıllık gelirinin 10 milyon dolar civarında olduğunu hatırlatarak, "Şimdiki gelirimiz ise 45 milyon dolara ulaşmış vaziyette. 32 bin kombineye oynuyoruz. Seneye de bu rakamda kalacağız. 2018 yılında gelirimizi 50 milyon dolara (yaklaşık 180 milyon lira) çıkarma niyetimiz var. İnönü Stadı'nın 5 katı gelir bekliyoruz" diye konuştu.



DESTEK VERİN, YILDIZ GELSİN

Vodafone Arena ile Beşiktaş'ın 114 yıllık tarihinde yeni bir safya açtıklarını belirten Orman, "Taraftarımızla yeni teknolojilerle birleşmeye başladık. Örneğin, 'Kara Kartal' uygulamasıyla taraftarımızı beste yapmaya davet ettik. Bu programlara destek olmak önemli. Beşiktaş'ın 25 milyonun üzerinde taraftarı var. 25 milyon kişi Vodafone programlarına üye olursa, bir dünya yıldızı alabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.





Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Arena'nın teknolojik altyapısı hakkında bilgi verdi.



ALTYAPIYA 10 MİLYON TL

Beşiktaş'ın kültüründe altyapının çok önemli olduğunu vurgulayan Fikret Orman, "Ümraniye'ye (BJK Nevzat Demir Tesisleri) 10 milyon lira gibi bir yatırım yapacağız. Futbol akademisi haline gelecek. Yeni bir takım alma sürecimiz var" diye konuştu. Fikret Orman, ayrıca planladıkları basketbol salonunu da sponsorlukla yapacaklarını aktararak, "İnşallah o da Vodafone ile olur" ifadesini kullandı.



42 BİN SEYİRCİYE STATTA CANLI YAYIN

Vodafone Arena'nın akıllı stat altyapısı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Engin Aksoy, yaptığı konuşmada, "Beşiktaş ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Arena'nın sadece akıllı stadyum altyapısı için 40 milyon lirayı aşan bir yatırım gerçekleştirdik" dedi. Aksoy, önümüzdeki haftadan itibaren Vodafone Arena'da 42 bin seyircinin cep telefonlarından maçtaki pozisyonları, stat içinde canlı olarak izleyebileceğini, taraftarların pozisyon tekrarlarını ve istatistiklerini de görebileceklerini belirtti.