Trabzon bütünleşmeli

Gençlere önemli nasihatlerde bulunan Bakan Albayrak, Trabzonspor’un 50. yılındaki şampiyonluk hedefi için kentin bütünleşmesi gerektiğini vurguladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'da 'Genç Kürsü' programında öğrencilerle buluştu. Bakan Albayrak, Trabzonspor'un 50. yılda şampiyonluk hedefine dikkat çekti ve "Gönülden Trabzonsporluyuz. Trabzon'un birkaç konuda mesafe kat etmesi lazım ki şampiyonluk gelsin. Bir, önce şehrin bütünleşmesi şart. İkincisi, takımın ve kulübün bütünlüğü şehirle uyumu tam olmalı. Trabzon'da futbolcu hangi memleketten gelirse gelsin, sahip çıkılması lazım. Topçusuyla hocasıyla bütün kesimleriyle yekvücut olması lazım. Bu ikisi tamam olduktan sonra diğerleri çözülür" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak ayrıca, "Trabzon'a son yıllarda spor altyapısı için büyük yatırımlar yapıldı. Ayrıca dünya standartlarında olan müthiş bir stadyum da hizmete girdi" diye konuştu.



CUMHURİYETTEN BİR ADIM DÖNÜŞ YOK

Gençlerle toplantısında referandumla ilgili konulara da değinen Albayrak, "Cumhuriyetten bir adım değil, bir milim dahi geriye dönüş yok. Bunu aklından geçirenin 80 milyon yekvücut canına okuruz. Hesabın sorulacağı, icraatın yönetileceği, kuvvetler ayrılığıyla yasamanın asli denetim ve takip fonksiyonunu, yasama fonksiyonunu yerine getirirken, icranın da esas fonksiyonu olan hizmet etme, bu çerçevede icraat ortaya koyma fonksiyonunu ortaya koyacak bir sistemden bahsediyoruz" dedi.



OĞLUM BAŞIMIN ETİNİ YİYOR

Oğlu Ahmet Akif'in Trabzonspor sevdasından da bahseden Bakan Albayrak, "Açılıştan sonra bir maça gelelim dedim ama fırsat olmadı. Eskiden maçlara geliyorduk ama şimdi vaktimizin önemli bir kısmını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Türkiye'nin dört bir yanında mesai harcayarak geçiriyoruz. Büyük oğlan Ahmet Akif başımın etini yiyor. Trabzonspor'un coşkulu atmosferinin olduğu yeni stadımızda bir maça gelmek istiyoruz" dedi.