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Beşiktaş ’cüler için düğmeye bastı

  • Giriş Tarihi: 31.3.2017
Beşiktaş FETÖ’cüler için düğmeye bastı
Beşiktaş FETÖ’cüler için düğmeye bastı

Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de ile bağlantısı olan üyelerini atmak için harekete geçti

Galatasaray'ın 'cü üyeleri ihraç etmesinin ardından Beşiktaş da düğmeye bastı. Siyah beyazlıların, FETÖ ile bağlantısı olan kongre üyeleri için devletin ilgili makamları ile iş birliğine gittiği ve üyelik iptalleri için harekete geçtiği öğrenildi. FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan ve kaçak olan Zaman gazetesi eski yayın yönetmeni 'nın kulüple ilişkisi kesilecek. Dumanlı'nın yanı sıra halen kaçak olan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yönetici İhsan Kalkavan da listede... Konu hakkında kulüp yönetimi ve sicil kurulunun bir çalışma yaptığı bildirildi. Bu arada sosyal medyadan da, "Bu isimler neden hala atılmadı!" eleştirisi yönetime yapıldı.

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