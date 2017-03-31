Bu havayı bozmayın

“Uzun zamandır futbol camiasının içerisindeyim ve böyle özel zamanlar bir elin parmaklarını geçmez. Gerçekten her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim”

Trabzonspor'da hafta sonunda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı öncesi keyifler yerinde... Bordo-mavili takımın antrenmanlarında kahkahalar havada uçuşurken, yerli ve yabancı oyuncuların birbiriyle kaynaşmasının üst düzeyde olması yüzleri daha da güldürüyor. Kaptan Onur Recep Kıvrak da bu duruma vurgu yaparak, "Uzun zamandır futbol camiasının içerisindeyim ve böyle özel zamanlar bir elin parmaklarını geçmez. Gerçekten her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Bu çıkışımızın devam edeceği anlamına da geliyor bir anlamda. Bu havayı bozmak istemiyoruz. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz" şeklinde konuştu.



DURİCA VE MAS'TAN İYİ HABER

Trabzonspor'un Durica'dan müjdeli haber geldi. 21.hafta'daki Alanyaspor maçında sakatlanan Slovak oyuncunun, Rize maçında takımdaki yerini alacağı açıklandı. Ersun Yanal'ın, cezalı olan Uğur Demirok'un yokluğunda formayı Durica'ya vermesi bekleniyor. Milli takımda sakatlanan Mas'ın da kendisini iyi hissettiği ve forma giyeceği öğrenildi.



AKYAZI İLE BİRLİKTE TARİH YAZIYORUZ

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu takımın ikinci yarıda iyi bir çıkış yakaladığını söyledi. Bülbüloğlu, "Taşların yerine oturmasıyla ortaya seyir zevki yüksek ve herkesi tatmin eden bir takım çıktı. Stadımızın açılmasıyla yaklaşık 40 bin kişiye maçlar oynadık. Bu tarihimizde olan bir şey değil. Çok iyi yoldayız" dedi.





Milli maç arasına Galatasaray galibiyetiyle giren Trabzonsporlu futbolcuların dün idman öncesi yüzleri gülüyordu.