41 kere maşallah!

Bitime dokuz hafta kalmasına rağmen, şimdiden geçen sezonu sollayan Trabzonspor’da hedef yakaladıkları çıkışı sürdürmek…

Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışın ardından puan tablosunda da üst sıralara doğru tırmanan Trabzonspor, 25. hafta itibariyle geçtiğimiz sezonu gölgede bıraktı. Geçen yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ligi 40 puanla 12. sırada tamamlayan Trabzonspor bu sezon ise 25 maçta 41 puan toplamayı başardı. Ersun Yanal yönetimindeki bordo- mavililerim şimdiki hedefi 2010-11 sezonundan sonra en yüksek puana ulaşmak...



PRİM RİZE MAÇI SONRASI

Özellikle ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlama hedefine sıkı sıkıya sarılan bordo-mavili yönetim, oyuncular için belirlediği net primi Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklayacak. Bordomavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, takımın bulunduğu noktanın tatmin edici olmadığının farkında olduklarını belirterek, "Elbette şu an istediğimiz yerde değiliz. Yine de ikinci yarı sonrası geldiğimiz konum gelecek sezon için umut verici" dedi.



YANAL DA FORMDA

Süper Lig'de çıktığı son 9 maçtan 7 galibiyet, 2 beraberlik çıkarmayı başaran Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, hem enerjisi hem de kenardaki hamleleriyle takdir toplamayı sürdürüyor.



VİDA'NIN FİYATI 8 MİLYON EURO

Trabzonspor'un ilgilendiği tecrübeli stoper Domagoj Vida için kulübünün 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transfer askıya alındı. Trabzon cephesi 27 yaşındaki oyuncu için Dinamo Kiev'in belirlediği uçuk fiyat karşısında alternatif arayışlarına girdi.