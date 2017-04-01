Karabükspor-Fenerbahçe (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Karabükspor'a konuk oluyor. Lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, daha önce ligde 17 kez karşılaştığı rakibi karşısında 13. galibiyetini alarak zirve ile puan farkını azaltmak. Bu sezon sahasında Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı deviren ve 2017'de evinde oynadığı 5 maçı da kazanan Karabükspor ise bu istatistiğini devam ettirmek amacında. Öte yandan Karabük'e sakat olan Uygar ve Fernandao hariç tam kadro giden F.Bahçe'de, babasının cenazesine katıldığı için Konya maçında oynamayan Lens, formasına kavuşuyor.



4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

F.Bahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 27. haftasındaki Akhisar karşılaşmasında forma giyemecek.



SON 4 MAÇ F.BAHÇE'NİN

F.Bahçe-Karabükspor kapışmasındaki son 4 karşılaşmayı da sarı-lacivertli takım kazandı. Fenerbahçe'nin 38 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçtan da Fenerbahçe 5-0 galip ayrıldı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakem: Bülent Yıldırım



Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış, Latovlevici, Skulason, Ceyhun, Bliznichenko, Tanase, Lazarevic, Seleznov

Teknik Direktör: Zoran Barisic



Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatif, Van Persie

Teknik Direktör: Dick Advocaat