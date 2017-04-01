Sihirbaza çağrı!

Dursun Özbek; Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu’nun istifalarıyla boşalan futbol şubesine, bir dönem yaptığı flaş transferlerle ‘sihirbaz’ lakabıyla anılan Haldun Üstünel’i getirmek istiyor

Mayıs 2015'te seçildiğinde ilk iş olarak Florya'yı Haldun Üstünel'e teslim etmek isteyen ancak ailevi gerekçelerle ret yanıtı alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2 yıl aranın ardından bir kez daha Üstünel'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Futbol şubesinin geçen haftaki kongrede yoğun eleştiri alması Özbek için referans noktası oldu.



KARDEŞİ ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Kongrede söz alan üyeler Başkan'ın kardeşi Mehmet Özbek'i sert dille eleştirirken, görevden istemediği bir biçimde ayrılmasına karşın Galatasaray hakkında tek olumsuz söz söylemeyen Haldun Üstünel'e teşekkür edilmişti. Futbol için yeni bir çözüm yolu arayan Dursun Özbek'in, Haldun Üstünel için tekrar girişimde bulunması bekleniyor.

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YILDIZLARI GETİRMİŞTİ

Ünlü hoca Mahir İz'in torunu olan Haldun Üstünel 1967 doğumlu... İngilizce ve Fransızca bilen Üstünel'e sarı-kırmızlı taraftarlar, yaptığı flaş transferlerden dolayı "Sihirbaz'' lakabını takmıştı. Haldun Üstünel transferden sorumlu olarak yöneticilik yaptığı dönemde Lincoln, Kewell, Baros ve Keita gibi dünya yıldızlarını Galatasaray'a kazandırarak dikkat çekmişti.