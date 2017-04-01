Volkan Şen'den Advocaat'a tepki

Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'de 68. dakikada oyuna dahil olan Volkan Şen, 78. dakikada Dick Advocaat tarafından oyundan alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. dakikasında Kardemir Karabükspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Volkan Şen, 68. dakikada Aatif'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kısa bir süre sonra bir ikili pozisyon sırasında sakatlık geçirdi, sağlık görevlileri değişiklik işareti yaptı ancak Volkan Şen oynamaya devam etti. 78. dakikada değişiklik tabelası kalktı ve Volkan Şen'in yerine Moussa Sow oyuna dahil oldu.

Duruma şaşıran Volkan Şen, Dick Advocaat'a sitem ederek 'oynayabilirim' işareti yaptı ancak Hollandalı çalıştırıcı oyuncusunu maça dahil olduktan 10 dakika sonra kenara aldı. Yedek kulübesine gelen Volkan Şen yaşananlara çok sinirlendi.