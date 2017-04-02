Beşiktaş Gençlerbirliği'ni ağırlıyor

Beşiktaş bugün Gençlerbirliği'ni sahasında mağlup ettiği takdirde 2. sıradaki Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e çıkaracak.



Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak G.Birliği maçına çevrilmiş durumda. Milli ara öncesinde oynanan son 2 lig maçında Kayserispor ve Antalyaspor ile berabere kalarak 4 puan yitiren Kara Kartal, rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Başakşehir'in Akhisar'a yenilmesi siyah-beyazlıların iştahını iyice artırdı. Kartal bugün Başkent ekibini yenerse puan farkını 5'e yükseltecek. Teknik direktör Şenol Güneş de Başakşehir'in kaybıyla beraber şampiyonluk yolunda önemi artan G.Birliği maçı öncesi oyuncularını uyardı. Deneyimli hoca "Tam ciddiyet istiyorum. Bu maçı alırsak büyük bir avantaj yakalayacağız. Herkes konsantre olsun" ifadelerini kullandı.

İKİ YILDIZ SINIRDA

Antalya maçında çift sarı karttan kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Vincent Aboubakar, bugün forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak. Sakatlığı geçen ve siyah-beyazlı takımın Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Senegalli forvet Demba Ba ise teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Siyah-beyazlı takımda Atiba ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş ile G.Birliği, ligde 88. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızısiyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 138 golüne, G.Birliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti.

PASTA BÜYÜK FARK

Beşiktaş, Süper Lig'in en yüksek isabetli pas ortalaması ile oynayan takımı olurken, Gençlerbirliği ise bu istatistiklerde sondan üçüncü sırada. Süper Lig'de geride kalan 25 haftada en çok isabetli pas yapan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar maç başına 501 isabetli pas yaparken, bu haftaki rakibi G.Birliği 259,3 ortalama ile sondan üçüncü sırada yer alıyor.

Stat: Vodafone Arena

Hakem: Serkan Çınar

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Politevich, Claro, Anıl, Uğur, Selçuk, Khalili, Ring, Serdar, Aydın

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat