Beşiktaşlı futbolcular, “Antalya’da yaptığımız hatayı tekrarlamayalım. Gençlerbirliği’ni yenerek liderliğimizi perçinleyelim ve Lyon maçlarına rahat çıkalım” görüşünde birleşti

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 4 puan bırakan Beşiktaş, bugün Gençlerbirliği maçında mutlak galibiyet için sahada olacak. Şampiyonluk yarışında çekiştiği Başakşehir'in dün Akhisar'a yenilmesiyle büyük avantaj yakalayan Kara Kartal, şayet evindeki maçı kazanırsa, zirvede puan farkını 5'e çıkaracak. Siyah-beyazlı futbolcular ayaklarına gelen fırsatı bu kez tepmek istemiyor. Beşiktaş, zirvedeki arayı açıp zorlu Lyon maçlarına rahat çıkmayı hedefliyor.



'HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK'

Takımını uyaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Çok dikkatli olmak zorundayız. Başakşehir geçen haftayı 1 puanla kapatmıştı. Ancak biz de Antalya'da berabere kaldık. Bu kez fırsatı kaçırmayalım. Artık kayıpların telafi edilemeyeceği haftalara girdik. Bundan sonra hata yapma lüksümüz yok" dediği kaydedildi. Galibiyet sözü veren oyuncuların ise, "Gençlerbirliği'ni yenip farkı açalım. Liderliği kaptırmayacağımızı herkese gösterelim. Artık şampiyonluk için geri sayım başlasın" ifadesini kullandıkları öğrenildi.



'OZİ DOĞRU İSİM'

Beşiktaş yönetiminin "Hiçbir yerden teklif almadık" açıklamasını yaptığı Oğuzhan Özyakup'u, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a önerdiler. Alman gazeteci Tristan Bernert, Ozi'nin Alman kulübü için en doğru isim olacağını yazdı. Oğuzhan'ı Roma, Inter, Sevilla ve Lazio'nun da istediği biliniyor.



ABOUBAKAR CEZALI, FORMA CENK TOSUN'DA

Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Aboubakar, bugün Gençlerbirliği karşısında takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı ekibin ilerideki silahı ise Cenk Tosun olacak. Milli Takım'da da ağları sarsan Cenk, gol krallığı yarışında 16 golle ilk sırada yer alıyor.



KARTAL AÇIK ARA ÖNDE…

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, ligde 88. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı.