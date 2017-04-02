Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Canlı)

Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ligin 26. haftasında Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele 16.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de anbean takip edebileceksiniz.

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İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Robin Yalçın, Quraishi, Oboabona, Saadane, Fink, Petrucci, Edomwonyi, Oğulcan, Igiebor, Kweueke

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Medjani, Zeki, Onazi, Okay, Bero, Olcay, Castillo, N'Doye