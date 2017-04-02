Dursun Özbek: Yumruk olmalıyız

Derbi zaferinin ardından SABAH’a konuşan G.Saray Başkanı Dursun Özbek “Birlik olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi herkese gösterdik” dedi

Abdi İpekçi'deki derbide takımını yalnız bırakmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, farklı kazanılan maç sonrası SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Oyuncularının Aslanlar gibi mücadele ettiğini belirten Özbek, "Fenerbahçe karşısında çok güzel bir oyun sergiledik. Devreyi mağlup kapatmamıza rağmen oyuncularımız hiç yılmadı maçı kazanmasını bildi. Tüm oyuncularımı, teknik ekibi ve kadromuzu tebrik ediyorum. Gösterdikleri mücadelede gerçekten büyük alkış istiyor. Hepsini tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Özbek, derbi galibiyeti sonrası camiaya da mesaj yollamayı ihmal etmedi: "Bakın bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Biz Türkiye'nin en büyük camiasıyız. Taraftar, yönetim, sporcu birleştiği zaman nelerin ortaya çıktığını bugün gördük. Biz Galatasaraysak, biz bir aileysek bu lafta olmamalı. Bizim sırt sırta destek olmamız gerek. Bizim bir yumruk olmamız gerek. İşte biz bunu başarırsak, taraftarıyla, yönetimiyle, teknik kadrosuyla, oyuncusuyla, camiayla bir bütün olursak, sırtımız yere gelmez. Böyle birlik olursak, kimse başka netice beklemesin."