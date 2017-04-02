Yıldızlara veda vakti

Aslan’ın mali krizi yol ayrımını getirdi. Yeni sezonda 5 mevki için transfer isteyen Hırvat teknik adama bütçe yaratabilmek için G.Saray yönetimi yüksek bonservisli oyuncularını gönderecek

Galatasaray yönetimi, futboldaki mali krizden çıkabilmek için yol haritasını belirledi. Kadroda bonservis bedelinden yüksek gelir elde edilecek futbolcular için gelen teklifler değerlendirilecek. Carole'a 8, Bruma'ya ise 20 milyon Euro veren bir kulüp çıktığı takdirde iki oyuncu da satılacak. Sarı-kırmızılı takımla yeni kontratı henüz imzalamayan Bruma'nın da ayrılmayı düşündüğü ve teknik heyetin de bu transfere onay verdiği öğrenildi. Sneijder serbest kalma bedeli olan 7.5 milyon Euro'yu getirmesi halinde satılacak.



DE JONG VE CAVANDA TOPUN AĞZINDA

Transferde futbolcu satışından minimum 25 milyon Euro bekleyen Galatasaray yönetimi, Tudor'un istediği 7-8 takviye için kaynak yaratmış olacak. Yeni sezon için sağ ve sol bek, stoper, ön libero ve santrfor isteyen Hırvat teknik adamın bu taleplerini yerine getirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim 61 milyon Euro'luk takım bütçesini 55 milyon Euro seviyesine çekecek. Galatasaray'da Podolski ve Chedjou'nun ayrılığı sonrasında 7 milyon Euro'luk tasarruf sağlanacak. Sözleşmeleri bitecek Sabri ve Josue'nin durumu belirsiz. Performansları beğenilmeyen De Jong ve Cavanda da topun ağzında...



BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN



Bruma'yı ucuza satmayın!

Simoviç kendisine ait olan rekoru kıran Muslera için, "Galatasaray çok iyi bir kaleci buldu, uzun yıllar hizmet edecektir" yorumunu yaptı. Atanın ve tutanın değerli olduğu futbol dünyasında Galatasaray yönetimi Muslera ile sözleşme yenilemelidir. Carole, bana göre ekstra bir sol bek değil. İyi para verilirse satılabilir. Bruma'nın menajeri şark kurnazlığı yapıyor. Portekizlinin 2018'de bitecek sözleşmesini kullanarak yeni sözleşme yapmasını engelliyor. Galatasaray yönetimi Bruma'yı bedava elden kaçırmamalı. Bedava gitmesin diye de kelepir fiyata satmaya kalkmamalıdır. Sneijder'e ise Galatasaray'da kazandığı paradan daha fazlasını ancak Çin kulüpleri verir. Ancak Sneijder Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Yaptığım araştırmaya göre yönetim yüksek maliyetinin yanında istikrarsız performansı nedeniyle Sneijder'i göndermeyi planlıyor. Yönetim istikrar konusunda çok haklı. Çünkü Sneijder bu sezon mehter takımı gibiydi ve ciddi bir kilo sorunu var, fiziksel olarak güçsüz.