‘Ben milli oyuncuyum rencide oldum’

Oyuna girdikten 10 dakika sonra kenara alınan Volkan Şen, “Ben milli oyuncuyum. Sahaya girmemle çıkmam bir oldu. Rencide oldum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi

Fenerbahçe'de, Karabükspor maçında yaşanan değişiklik vakası, gündeme damgasını vurdu. 67'de Aatif'ın yerine giren Volkan Şen, 77'de yerini Sow'a bırakmanın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşadı. Yıldız futbolcunun, teknik ekip ve Advocaat'a "Beni çıkartın diye işaret yapmadım. Sadece sağlık ekibinin müdahale etmesini istedim. Ben milli bir futbolcuyum. Yedek kalmaya sözüm yok ama sahaya girmemle çıkmam bir oldu. 10 dakikada alınmak beni rencide etti" dediği belirtildi. Advocaat'ın, Volkan'la bire bir diyaloğa girmediği ve teknik ekip aracılığıyla durumu anlattığı bildirildi. Hollandalı hocanın, "Onu fiziksel durumunu iyi görmediğim için aldım. Sakatlıktan yeni çıktı. Volkan'ın sakatlığının tekrarlaması hem vakit kaybetmemize neden olacaktı hem de tempomuzu düşürecekti. Gol için zamanımız kalmamıştı. Beğenmedim ve aldım" diyerek kararını açıkladığı öğrenildi.



OYUNDA 10 DAKİKA KALABİLEN VOLKAN ŞEN İSYAN ETMİŞTİ

67'de Aatif'ın yerine oyuna giren Volkan, bir pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam etmiş ama 77'de görevini Sow'a bırakmıştı.

29 yaşındaki oyuncu, hocasının yüzüne bakmadan geldiğikulübede yaşadığı şaşkınlığı bu yüz ifadesiyle göstermişti.



SABRIN SONU SOW!

Fenerbahçe'de son 3 maça yedek kulübesinde başlayan Moussa Sow, sonradan oyuna girdiğinde katkısını yapıyor. Konya'ya kaybettikleri maçta oyuna girdikten sonra gol atan Senegalli, Karabük'te de Van Persie'ye golün pasını verdi. Sow "Oynamak için sabırla çalışacağım. Formanın bana geleceğini biliyorum" dedi.