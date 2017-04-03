Şampiyonluk garanti değil

Rakibimizin ne yaptığı önemli değil. Biz iyi oynamalı ve maçlarımızı kazanmalıyız. Herkes şampiyonluk yorumları yapabilir. Bu yarışta öndeyiz diye garantisi yok

Kazanmayı hak ettik. Oyunun başında G.Birliği agresif oynadı. Hatta fazla sert oynadılar



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, G.Birliği karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Özellikle ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlandıklarını ancak ikinci yarıda kontrolü tamamen ellerine aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "G.Birliği ilk yarıda agresif oynadı. Hatta fazla sert oynadı. Maç fazla durdu. Bu da oyunumuzu etkiledi. Ancak ikinci yarıda kontrolü aldık. Hem seyirci hem de oyuncular bu galibiyeti hak etti" dedi.



AKHİSAR BÜYÜK SÜRPRİZ YAPTI

Başakşehir'in kaybettiği haftada aldıkları galibiyet ile çok önemli avantaj kazandıkları hatırlatılan Güneş şu ifadeleri kullandı: "Rakibimizin ne yaptığı önemli değil. Biz iyi oynamalı ve maçlarımızı kazanmalıyız. Herkes şampiyonluk yorumları yapabilir. Bu yarışta öndeyiz diye garantisi yok. Biz kalan 8 maçımızı da kazanmayı düşünüyoruz. Başakşehir de iyi takım. Çok iyi mücadele ediyorlar. Akhisar büyük sürprize imza attı. Ancak Başakşehir kaybetse de bu onların kötü takım olduğunu göstermez."