5 oyuncu alın Lens’i tutun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonunda görevi bırakıp emekli olacağını açıklamasına rağmen, sarılacivertli kulübün gelecekte yapacağı hamlelere tecrübesiyle yardımcı olmaya çalışıyor. Hollandalı teknik adam, kulübün transferde atacağı adımlarla ilgili yönetime bir rapor sunarken, takımın ilk 11'de oynayabilecek kalitede 5 oyuncuya ihtiyacı olduğunu ve Lens'in mutlaka takımda tutulması gerektiğini vurguladı.

İşte Advocaat'ın raporundan bazı satırbaşları:



KALECİ Volkan Demirel tecrübesiyle halen takıma bir şeyler katabilecek durumda. Ancak onunla sözleşme uzatılsa dahi, iyi bir kaleciyle rekabete sokulmalı. Fabiano'nun bonservisi alınabilir. (Yönetim, Bursasporlu Harun Tekin'i kadroya katmayı planlıyor.)



10 NUMARA Takımda kreatif oyuncu eksikliği var. Örneğin duran topları, kornerleri kullanacak oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Bu bölge Türkiye Ligi için çok önemli. Çünkü duran toplar çoğu maçta belirleyici oluyor. (Mehmet Ekici transfer sezonunun açılmasıyla takıma katılacak.)



ORTA SAHA Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan bireysel olarak mükemmel. Ancak hepsinin görev bölgesi aynı. Defansın önünde orta sahanın yükünü üstlenebilirler. Bu üçlünün yanında oyunun iki yanını oynayan bir 8 numaraya ihtiyaç var. (Bu bölge için Darmstadt'dan Mario Vrancic listede.)



SANTRFOR Elimizdeki golcülerin ciddi olarak istikrar sorunu var. Üç oyuncu da kesinlikle bir sezon boyu takımı taşıyacak düzeyde değil. Bu bölgede tartışmasız bir isim ihtiyacı bulunuyor. (Yönetimin gelecek sezon için golcü arayışları devam ediyor.)



SOL KANAT Lens ile sağ kanadı mükemmel seviyede kullanabiliyoruz. Bu nedenle Lens takımda tutulmalı. Ancak aynı randımanı diğer oyunculardan alabilmiş değiliz. Sezon boyu Sow, Volkan ve Aatif'ı o kanatta kullandık. İstikrar sorunu yaşandı. Lens'in aynısını sola monte etmek gerek. (Bu bölge için belirli bir isim yok.)