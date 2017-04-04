Çok daha iyi olacaksın

Gençlerbirliği maçında harika bir frikikle ağları sarsan Talisca, soluğu Şenol Güneş'in yanında almıştı. Tecrübeli çalıştırıcının alnından öperek kutladığı Brezilyalı futbolcu ile aralarındaki babaoğul ilişkisinin detayları da ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncusuyla sık sık sohbetler yapan Şenol Güneş, son yaptığı konuşmada öğrencisini yüreklendirdi. Sürekli kendisine nasihat veren Güneş'e teşekkür eden Talisca'nın da, "Sizinle kendimdeki değişimi hissediyorum. Çok mutluyum. Burada uzun yıllar devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi.



KENDİNİ GÖSTER

Beşiktaş'ın hocası Güneş'in ise tam destek verdiği yıldız oyuncuya, "Yeteneklerinin farkındayım. Kapasitenin yüzde 50'sinde bile değilsin. Bunu yukarılara çıkardığın gün çok farklı yerlerde olacaksın" ifadesini kullandığı belirtildi.



İŞTE O ÖPÜCÜĞÜN SIRRI...

Oğlu gibi gördüğü Anderson Talisca'ya her fırsatta nasihat veren Şenol Güneş, sambacıyı Gençlerbirliği'ne attığı golden sonra alnından öperek, bir anlamda çabasının karşılığını aldığını gösterdi.



GÜNEŞ: FAVORİ LYON

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA'nın internet sitesine Avrupa Ligi'nde 13 ve 20 Nisan'da karşılaşacakları Olympique Lyon'u değerlendirdi. "Turun favorisi Lyon" diyen Güneş şunları söyledi: "Hızlı ve harika oynayan bir takım. Onları geçersek inancımız artacak. Mücadeleye zihinsel olarak hazırlanmalıyız."