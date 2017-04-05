Riekerink unuttu Tudor coşturdu

Geldiği günden bu yana yaptığı cesur denemelerle G.Saray taraftarının takdirini toplayan Igor Tudor, birçok ismi takıma kazandırdı. Riekerink döneminde tribüne abone olan Linnes, 11'in değişmezi olma yolunda ilerlerken, birçok isim Tudor'la çıkış yakaladı. İşte isim isim Tudor'un prensleri:

SELÇUK İNAN: Taraftarın protestolarına maruz kalan kaptan Tudor'la coştu. Selçuk, tabelaya direkt etki etmeye başladı ve Tudor dönemindeki 7 maçta 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.

MARTIN LİNNES: İzin günlerinde bile Florya'da çalışan Linnes'in özverisini ödüllendirdi. Norveçli oyuncu, Adana maçında Rodrigues'in golünü hazırladı, bir de penaltı kazandırdı.

JOSUE: İdmanlarda iyi çalışan Portekizli, Sneijder'den formayı söktü aldı. Tudor onun bonservisinin alınmasını istiyor.