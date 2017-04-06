Avrupa’yı sallıyor

Süper Lig'de son sekiz haftaya girilirken en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, son iki sezonda istikrarlı futbolu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Siyahbeyazlı ekip, Avrupa'nın 5 majör ligi ve Süper Lig'de bu süreçte sahaya çıkan ekipler arasında maç başına puan ortalaması en yüksek 6. takım olurken, attığı gol sayısında ise 9. sırada yer aldı.Şenol Güneş'in ekibinin rakiplerine attığı gol sayısı ise 125'e ulaştı. Puan ortalaması ile zirveye çok yaklaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'taiki sezonda dört bin dakikanın üzerinde forma giyerek, en istikrarlı futbolcular oldu.Trabzon deplasmanı öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, Fabri'nin durumu belirsizliğini koruyor. G.Birliği maçında sol gözüne top gelen İspanyol file bekçisi, dün de takımdan ayrı olarak çalıştı. 29 yaşındaki kalecinin oynayıp oynamayacağı yarın yapılacak detaylı kontrol sonrası netlik kazanacak. Fabricio'nin sağlık durumunun maça çıkmasına izin vermemesi halinde kaleyi Tolga Zengin koruyacak.Palmerias forması giyen kanat oyuncusu Dudu'yu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın menajeri ile temasa geçti. Yönetici Metin Albayrak'ın hazır bulunduğu görüşmede menajerin, "Beşiktaş'ı ve taraftarını tanıyoruz. Palmerias kulübü ile anlaşılması durumunda masaya oturabiliriz" dediği öğrenildi. Futbolcudan 'olur' alan siyah-beyazlıların önümüzdeki süreçte Palmerias ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.İki sezonda 81 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu süreçte takımın en fazla karşılaşmaya çıkan ismi oldu. Golcü oyuncu 4 bin 222 dakika sahada kalıp, 37 gol atıp, 10 asist yaptı.