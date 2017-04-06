Bruma ile iyi arkadaşız

Galatasaray formasıyla ilk golünü Adanaspor ağlarına gönderen Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı kulübün dergisine konuştu. İşte Rodrigues'in röportajından satır başları: "4 sene sözleşmem var. Birinci önceliğim burada şampiyon olmak. Kariyerimdeki en büyük başarı olacak. Galatasaray ile pek çok şeyi başarırsam kariyerimde bir sonraki adımı atmayı umut ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadım, bu kulvarda oynamak istiyorum."



HOCAMIZ KAZANMAYA AÇ BİRİ

İlk senemde Igor Tudor ile PAOK'ta beraberdik. Futbol mantalitesinde "durmak" diye bir kavram yok. Onun takımında sürekli çok çalışmalısınız. Çok profesyonel biri... Aynı zamanda genç olduğu için de kazanmaya çok aç. İyi bir karaktere sahip. Onun hakkında konuşmak için tanımanız gerekiyor. Beni de sevdiğini düşünüyorum.



DÜNYADA BİZİM GİBİ OYNAYAN ÇOK

Buraya geldikten sonra Bruma ile karşılaştırıldım. Dünyada bizim gibi oynayan pek çok oyuncu var. Bu nedenle karşılaştırmaları anlayabiliyorum. Bruma ile de iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de Portekizce konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanların takımda olması çok iyi. Aramızda tabii ki de sorun yok. Çok iyi arkadaşız.