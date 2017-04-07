Fark 11 milyon €

Beşiktaş, Olympiakos ve Antalya
spor maçında üst üste gördüğü kırmızı kartlar başarılı performansına gölge düşürse de Aboubakar
'ın bonservisini almayı planlıyor… Siyah-beyazlı yönetim, Porto
'dan kiralanan Kamerunlu golcü için 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Ancak bu rakamla Aboubakar'ın transferi zor gözüküyor. Çünkü kulübü Porto'nun, İngiliz takımlarının da radarında olan yıldız futbolcuya 15 milyon Euro değer biçtiği öğrenildi.
Beşiktaşlı idarecilerin, ligdeki Trabzonpor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçlarının ardından Portekiz ekibiyle temasa geçip pazarlıklara başlaması bekleniyor.
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: Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan Aboubakar, 13 gol atarken 1 de asist yaptı. Kamerunlu, 4 sarı ve 3 kırmızı kart gördü.