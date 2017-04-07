Fark 11 milyon €

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.4.2017
Fark 11 milyon €

Beşiktaş, için ’ya 4 milyon Euro teklif etmeyi kararlaştırdı. Portekiz ekibinin ise 15 milyon Euro istediği öğrenildi

Beşiktaş, Olympiakos ve spor maçında üst üste gördüğü kırmızı kartlar başarılı performansına gölge düşürse de 'ın bonservisini almayı planlıyor… Siyah-beyazlı yönetim, 'dan kiralanan Kamerunlu golcü için 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Ancak bu rakamla Aboubakar'ın transferi zor gözüküyor. Çünkü kulübü Porto'nun, İngiliz takımlarının da radarında olan yıldız futbolcuya 15 milyon Euro değer biçtiği öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin, ligdeki Trabzonpor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçlarının ardından Portekiz ekibiyle temasa geçip pazarlıklara başlaması bekleniyor.

13: Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan Aboubakar, 13 gol atarken 1 de asist yaptı. Kamerunlu, 4 sarı ve 3 kırmızı kart gördü.
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Fark 11 milyon €
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