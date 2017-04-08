Bir kuruş borç yok

Fenerbahçe yönetimi, daha önce sorunlar yaşanan, oyuncu maaşlarının ödemesi konusunda 2017 başından bu yana büyük bir titizlik gösteriyor. Kulübün UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sonrası bonservis ödemelerinde sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, eldeki oyuncuların huzursuzluk yaşamaması için maaşları geciktirmeden hesaplara yatırıyor. 2017 Ocak ayında geçmişe yönelik tüm alacakları hesaplara yatıran yönetim, bu tarihten itibaren her ay düzenli ödemelerle futbolcuları mutlu etti. Nisan ayı ödemeleri önceki gün itibariyle tüm takıma yapıldı. Fenerbahçe'de maç başı primi dahil kulüpten alacağı olan kalmadı. Personel maaşında ise zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. Örneğin kulüp çalışanlarının Nisan ayı maaşı henüz ödenmiş değil. Ancak personel içinden kimsenin geçmişe dönük alacağı yok.