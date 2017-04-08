Herkes gider Muslera kalır

Mali kriz nedeniyle yıldızlarını satmayı gündemine alan Galatasaray'da şimdilik sadece Vissel Kobe ile resmen anlaşan Podolski'nin gitmesi kesinleşti. Tudor'un gözüne giremeyen Sneijder için ise yönetim tekliflere açık. Sözleşmesi hala uzatılmayan Bruma da 20 milyon Euro'luk teklif gelirse satılacak. Yönetim ve teknik heyete göre tek dokunulmaz isim ise Fernando Muslera.



GALATASARAY'DA KEYFİ YERİNDE

Galatasaray'ın kalesini 6 sezondur koruyan Muslera'nın 2018'de bitecek sözleşmesinin aynı koşullarda 3-4 yıl uzatılması gündemde. Eski teknik direktör Riekerink döneminde görev yapan kaleci antrenörü Frans Hoek'le anlaşamayan Uruguaylı file bekçisi, Tudor'un kaleci antrenörü Sandro Tomic'ten ise memnun. Muslera, sözleşmesini uzatmaya sıcak bakarken, eşi Patricia da İstanbul'a temelli yerleşmenin planlarını yapıyor



ÇAMLICA'DA EV BAKIYORLAR

Uruguaylı çiftin geçtiğimiz günlerde Çamlıca'da kendilerine yatırım amaçlı ev baktığı ortaya çıktı. Emaar Square'de görüntülenen Muslera'nın, eşi Patricia'nın "Ev bakalım" isteğine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. İstanbul'da çok mutlu olan Muslera ailesi burada ev satın almak ve çocuk sahibi olmanın hayalini kuruyor.



AİLECE EV GEZMESİ

Eşi Patricia'nın isteğiyle İstanbul'da ev aramaya başlayan Fernando Muslera, pomeranian cinsi köpekleri Oso'yu da yanlarına alarak Anadolu Yakası'nın sakin semti Çamlıca'da yer alan Emaar Square'de konutları gezdi. Böylece Türkiye'de uzun süre daha kalacağının sinyallerini veren Uruguaylı ünlü kaleci, ev baktıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ailece ev gezmesindeydik" notunu düştü.