Liderlerin gecesi

Yeni evinde gol dahi yemeyen bordo-mavili takım, sahadan 3 puanla ayrılıp, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş ise kazanarak mutlu sona biraz daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.Süper Lig'de 27. haftaya girilirken, en yakın takipçisi Başakşehir'in 5 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş, 2017 yılının lideri Trabzonspor'la bu akşam Medical Park Arena'da kozlarını paylaşacak. Ev sahibi bordo-mavili takım, rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı hedeflerken, Kartal alacağı galibiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını korumayı amaçlıyor.Beşiktaş ise bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 25 puan toplayarak, en başarılı deplasman takımı unvanını aldı.Bursaspor (D) 1-2 Kasımpaşa (D) 0-1 Gaziantepspor 4-0 Osmanlıspor (D) 0-1 Alanyaspor 0-0 Konyaspor (D) 1-1 Karabükspor 1-0 Akhisar Bld. (D) 1-3 Galatasaray 2-0 Ç. Rizespor (D) 0-1Trabzonspor, Beşiktaş karşısında evindeki son galibiyetini siyah-beyazlı takımın başında yer alan eski teknik direktörü Şenol Güneş'le aldı. 2011-2012 sezonu şampiyonluk grubunda Trabzon'da Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yenen bordomavili ekip, son 4 sezondur iç saha galibiyetine hasret kalırken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi adının verildiği komplekste ilk maçına çıkacak.Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın biletlerini tüketti. Bu akşamki maçta 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. Mücadelede yaklaşık 2 bin dolayında Beşiktaş taraftarı da takımlarını desteklemek için tribünde olacak. Bu arada dev mücadele için 307 basın mensubunun akredite olduğu belirtildi.Trabzonsporlu yöneticilerden zorlu Beşiktaş maçı öncesi futbolculara prim jesti geldi.Öte yandan Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir maç oynayacaklarını ve Beşiktaş'ı yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Çubukcu, Şenol Güneş'in adını taşıyan komplekste Beşiktaş ve Şenol hocayı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını da sözlerine ekledi.Beşiktaşkafilesi, dün akşam Trabzon'a ayak basarken, bordomavili idareciler, Şenol Güneş ve öğrencilerini çiçek vererek karşıladı. Az sayıda Beşiktaş taraftarı da imza almak ve fotoğraf çektirmek için havaalanına geldi. Gençlerbirliği karşılaşmasını gözüne top çarptığı için tamamlayamayan Fabri, iyileşti ve kadroya dahil edildi. Güneş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden 11'i değiştirmeyi düşünmüyor. Cezası sona eren Aboubakar'ın maçın gidişatına göre şans bulması bekleniyor.Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Dame N'Doye dışında eksik bulunmuyor. Cezaları nedeniyle deplasmanda 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında takımdaki yerlerini alamayan Pereira, Uğur Demirok ve Yusuf Yazıcı'nın ise bugün 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.Trabzonspor maçına Beşiktaş'ın F.Bahçe'ye 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettiği gerilimi yüksek karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın atanması siyah-beyazlılarda tedirginlik yarattı. Şenol Güneş, talebelerinden sadece oyunu düşünmelerini isteyerek,dedi.Trabzonspor, Beşiktaş'ın alışılagelmiş baskılı oyununa aynı şekilde karşılık verecek. Bordo-mavili takımın teknik patronu Ersun Yanal, ofansif oyuncularına orta sahaya ve defansa yardıma gelmeleri gerektiğini tembihledi. Okay ve Onazi ikilisinin orta sahadaki uyumundan memnun olan Yanal, Atiba'yı kilitleyerek rakibinin pas trafiğini önemli ölçüde düşürmeyi hesaplıyor.Ersun Yanal, kart cezalısı olan Dame N'Doye'un yokluğunda forvette görev alacak olan Hugo Rodallega ile hafta içinde yapılan antrenmanlarda özel olarak ilgilendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kolombiyalı golcüden yakaladığı her fırsatta şut çekmesini istedi. Kanat oyuncularına da bu noktada Rodallega'ya daha fazla yardımcı olmaları gerektiğini belirtti.Kaptan Onur Recep Kıvrak'a özel sorumluluklar veren Ersun Yanal, talebesinden saha içinde oluşabilecek gerginlikleri önlemek amacıyla gerekli müdahaleleri yapmasını istedi. Yine 4-2-3- 1 dizilişi ile sahada olması beklenen Yanal'ın güvendiği isimlerin başında ise 2-0 kazanılan G.Saray derbisinde yıldızlaşan Yusuf Yazıcı geliyor.Trabzonspor maçını final olarak gören Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, talebelerinden UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'la oynayacakları karşılaşmayı Pazar sabahına kadar unutmalarını istedi. Takıma yönelik motivasyonunu tamamen Trabzonspor mücadelesine yönlendiren tecrübeli hoca, hafta içinde ön ve arka direk çalışmalarıyla, kaleye uzaktan şut çalışmalarına ağırlık verdi.Trabzonspor'un Beşiktaş'ın oyununu bozmak için ileride zaman zaman baskı yapabileceğini ve kendilerini hataya zorlamaya çalışacağını düşünen Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara, "Sertliğe hazırlıklı olun, 90 dakika boyunca tedbiri elden bırakmayın ve konsantrasyonunuzu kaybetmeyin" uyarısında bulundu.Rakibin maça baskılı başlayacağını düşünen Güneş, hücum ile savunma arasında köprü görevi gören Atiba ve Oğuzhan'a, "Sizden hatasız oyun bekliyorum" dedi. Topa daha fazla sahip olmanın hesaplarını yapan Şenol Hoca, takımdan isabetli ve sık paslaşma istedi.