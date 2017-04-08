Trabzonspor-Beşiktaş (CANLI)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk ediyor. Medical Park Arena'da 19.00'da başlayan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Bu zorlu karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de anbean izleyebilirsiniz.

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, Rodallega

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk