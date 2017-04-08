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Giriş Tarihi: 8.4.2017 17:57 Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 19:04
Trabzonspor-Beşiktaş (CANLI)

Lider , Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 2017'nin namağlup tek takımı olan ile karşılaşıyor.

, Spor Toto Süper Lig'de sahasında lig lideri 'ı konuk ediyor. Medical Park Arena'da 19.00'da başlayan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Bu zorlu karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de anbean izleyebilirsiniz.

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, Rodallega

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk

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Trabzonspor-Beşiktaş (CANLI)
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