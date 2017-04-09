Bordo-mavi rekor

Trabzonsporlu taraftarlar yeni statlarına çok çabuk alıştı. Açıldığı günden bu yana tribünleri dolduran bordo-mavililer, lider Beşiktaş ile oynanan dünkü maçta seyirci rekoru kırdı. Galatasaray karşılaşmasında 33 bin 809 kişi ile kırılan seyirci rekoru, Beşiktaş karşısında 35 bin 513 ile geliştirildi. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararın ardından Beşiktaş taraftarları da tribünde yer aldı. 2 bin siyah-beyazlı taraftar, Medical Park Arena'da takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi kolbastı ekibi, oyunlarıyla taraftarları coşturdu.
Karşılaşmayı dev bir basın ordusu da takip etti. 307 basın mensubu, bağlı bulundukları medya kuruluşları adına zorlu karşılaşmaya akreditasyon yaptırdı.
TARAFTARDAN MUHTEŞEM KOREOGRAFİ
Galatasaray maçında açılan "Dik oyna" koreografisinden sonra Beşiktaş maçında da dev bir koreografi yapıldı. Trabzonspor'un mevcut takımının sevinç anının baskısı ile Dozer Cemil ve Kazım Koyuncu'nun baskılarının yer aldığı balık ağlarının kullanıldığı koreografiye, "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev" yazıldı.
OLCAY, TOLGA'NIN ELİNİ ÖPTÜ!
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan transferi Olcay Şahan maça çıkarken, eski takım arkadaşlarını unutmadı. Beşiktaşlıların yanına gidip hasret gideren Olcay, Tolga Zengin'i görünce de elini öpmek için hamle yaptı. İki takımın taraftarları da Olcay'ı tribüne çağırdı.
SON DAKİKA GOLÜ ONUR'U ÜZDÜ
Maçın bitiş düdüğü sonrası Onur Kıvrak ile hakem Ali Palabıyık arasında gerginlik yaşandı. Palabıyık bu pozisyonda hem Onur'a hem de Pereira'ya kart gösterdi. Arkadaşlarının sakinleştirmekte zorlandığı Onur'un hakeme, "Burada hep aynı şeyleri yapıyorsun. Sen bordo- mavili renkleri mi sevmiyorsun" dediği iddia edildi. Sarı kartla cezalı duruma düşen milli kaleci Antalya
maçında forma giyemeyecek.
U21'DE ZAFER TRABZON'UN
21 Yaş Altı takımları arasındaki karşılaşmada Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta Karadeniz temsilcisinin gollerini Sergen Yakupçebioğlu (2) ve Abdülkadir Ömür kaydederken Beşiktaş'ın tek sayısını ise Burak Ceylan attı.
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Trabzonspor yeni stadında ilk yenilgisine uğradı. 2017 yılında ligdeki 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen, Medical Park Arena'daki 4 maçını kazanan bordo-mavililerin serisine Beşiktaş son verdi.