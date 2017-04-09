Güneş gibi parlıyor

Beşiktaş'ta ikinci şampiyonluğa giden Şenol Güneş, 22 sezonluk profesyonel antrenörlük kariyerinin yenilmeme yüzdesinde en başarılı sezonunu yaşıyor.Siyah-beyazlı takımlayenilmeme yüzdesi yakalayan Güneş, bu alanda da kariyerinin zirvesine çıktı.ile her 10 maçının 9'undan galibiyet veya beraberlikle ayrılan Şenol Güneş, bu performansı ile Beşiktaş lig tarihinde de sadece 3 teknik adamın gerisinde kaldı.