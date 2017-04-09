Güneş gibi parlıyor

Beşiktaş'ta ikinci şampiyonluğa giden Şenol Güneş, 22 sezonluk profesyonel antrenörlük kariyerinin yenilmeme yüzdesinde en başarılı sezonunu yaşıyor. Deneyimli teknik adam bu sezon çıktığı 45 maçta sadece 4 yenilgi alırken, 26 galibiyet, 15 beraberlik gördü.
Siyah-beyazlı takımla yüzde 91,12'lik
yenilmeme yüzdesi yakalayan Güneş, bu alanda da kariyerinin zirvesine çıktı. Güneş daha önce 2008 yılında Güney Kore ekibi FC Seoul ile 28 maçta 3 yenilgi görerek yüzde 89.29'luk yenilmeme yüzdesi yakalamıştı.
Kendi adının verildiği statta Trabzonspor'a karşı ilk maçına çıkan Güneş, gollere sevinmedi
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Beşiktaş
ile her 10 maçının 9'undan galibiyet veya beraberlikle ayrılan Şenol Güneş, bu performansı ile Beşiktaş lig tarihinde de sadece 3 teknik adamın gerisinde kaldı. 1963-64 sezonunda yüzde 93.33'lük yenilmeme yüzdesi ile Spajic ilk sırada yer alırken, onu 1988-89 sezonunda yüzde 92.16 ile Gordan Milne izledi. Stankovic de 1985-86 sezonunda yüzde 91,67'lik yüzdesi ile üçüncü oldu.