Nefesleri kesen derbide kazanan Beşiktaş!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk etti.

Medical Park Arena'da oynanan ve nefesleri kesen maçı Beşiktaş son dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.

Özellikle iki takımın istekli futbolu ve gollerdeki estetik güzellikler, taraflı tarafsız tüm izleyenleri memnun etti.

GOLLER

TRABZONSPOR: 3

25' Okay Yokuşlu

63' Castillo

66' Rodallega

BEŞİKTAŞ: 4

4' Cenk Tosun

55' Aboubakar

73' Talisca

90+1 Atiba

Bu sonuçla Trabzonspor 44 puanda kaldı, Beşiktaş ise 61 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Trabzonspor'un rakibi Antalyaspor .Beşiktaş ise Adanaspor'la karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza alanı dışındaki Olcay Şahan kaleye gönderirken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın sahibi oldu.

4. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Babel'in pasıyla soldan ceza alanı son çizgisine inen Adriano, topu uygun durumdaki Cenk Tosun'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Onazi'den topu kapan Talisca'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Babel, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kaleye vurmak yerine tekrar Talisca'ya aktarmak isteyince, savunmada Durica araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

18. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza alanı sol çaprazındaki Babel'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topun sahibi oldu.

25. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Okay Yokuşlu, ceza yayı üzerinden sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Fabricio'nun sağından filelerle buluşturdu: 1-1

33. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Quaresma'nın yerine Aboubakar, oyuna dahil oldu.

41. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Fabricio yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza yayının gerisinden Talisca'nın yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Castillo'nun ceza alanında sert şutunda, kaleci Fabricio sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

55. dakikada Beşiktaş, tekrar öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Aboubakar'ın Durica'ya rağmen dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cenk Tosun'un şutunda top yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Trabzonspor, maçta beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında rakiplerinden topu kurtaran Castillo'nun ceza yayı çizgisi üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun sağından filelere gitti: 2-2

65. dakikada Trabzonspor, maçta ilk kez öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direkteki Rodallega'nın önüne düştü. Bu futbolcu altıpas içindeki vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

68. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, yakın mesafede Babel kötü bir vuruşla topu üsten auta attı.

74. dakikada bu kez Beşiktaş beraberliği yakaladı. Uğur Demirok, Talisca'yı ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde düşürünce maçın hakemi Ali Palabıyık, serbest atış kararı verdi. Talisca, kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından üst köşeden filelere yolladı: 3-3

75. dakikada Rodallega, santrada topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Fabricio'nun müdahale edemediği top üst direkten döndü.

90+1. dakikada Beşiktaş, tekrar üstünlüğü sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hutchinson, topu kafayla filelere gönderdi: 3-4

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 76 Aytaç Kara), Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Bero), Castillo, Rodallega

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Talisca (Dk. 87 Mitrovic), Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 34 Aboubakar), Babel, Cenk Tosun (Dk. 76 Necip Uysal)

Goller: Dk. 4 Cenk Tosun, Dk. 55 Aboubakar, Dk. 74 Talisca, Dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 25 Okay Yokuşlu, Dk. 63 Castillo, Dk. 65 Rodallega (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Cenk Tosun, Dk. 89 Tosic (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Yazıcı, (Maçtan sonra) Pereira ve Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'inden farklı olarak kadroda 4 değişikliğe gitti. Yanal, kart cezalısı N'Doye'un yerin ilk 11'de Rodellaga'ya, Zeki, Medjani ve Bero'nun yerlerine ise Çaykur Rizespor maçıyla birlikte kart cezasını tamamlayan Pereira, Uğur ve Yusuf Yazıcı'ya görev verdi.

GÜNEŞ KADROYU BOZMADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta ligde 3-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçı 11'inde değişiklik yapmadı. Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabri'de Trabzonspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Şenol Güneş, ayrıca Antalyaspor ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Aboubakar'ın cezasının sona ermesine rağmen forvet hattında yine Cenk Tosun'u tercih etti.

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ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK MAÇI

Açılışı 18 Aralık 2016 yılında yapılan Trabzonspor'un yeni stadının yer aldığı Şenol Güneş Kompleksi'nde Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla birlikte bir ilk daha yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında konuk ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş, adının verildiği komplekste Trabzonspor'a karşı ilk maçına çıktı.

TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş maçına yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'in 25'nci haftasında Galatasaray karşılaşmasında iç saha taraftar rekorunu kıran bordo mavililer, Beşiktaş maçına da büyük ilgi gösterdi ve 41 bin 461 kişilik Şenol Güneş Kompleksi'nin tamamına yakınını doldurdu. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

KOLBASTI VE HORON GÖSTERİSİ

Trabzonspor'un Şenol Güneş Kompleksi'nde Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi bir grup kolbastı ve horon ekibi kısa bir süre gösteri yaparak taraftarları eğlendirdi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kuruluna maç öncesi dostluk yemeği verildi. Yemeğe; Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençaga Meriç, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Egemen, Coşkun Bülbül, Okan Alemdaroğlu, Özer Bayraktar ve Adem Beder, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemekte her iki kulüp yetkilileri birbirine karşılıklı olarak başarı dileyerek, maç anısına hediye sundu.