Galatasaray'da Semih Kaya problemi

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı 4-0'lık yenilgide özellikle Semih Kaya'nın kötü performansı eleştiri aldı. Başakşehir forveti Adebayor'u marke etmekte güçlük çeken ve yenilen gollerdeki müdehale yetersizliği, Semih Kaya'nın hedef tahtasına oturtulmasına neden oldu. Milli futbolcunun lige genelindeki performansına bakınca, eleştirilerin pek de haksız olduğu söylenemez.

YENİLGİLERDE O VAR

Bu sezon Galatasaray ligde 8 yenilgi alırken bu yenilgilerin 6'sında Semih Kaya'nın ilk 11 oynadığı gözleniyor. Sadece 2 maçta (Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor) forma giymeyen Semih diğer 6 yenilgi alınan maçın 6'sında da sahada yer aldı. Opta verilerine göre de Semih'in sahada olduğu zaman Galatasaray'ın kazanma oranı %36 iken; sahada olmadığı zaman bu oran %56. Aynı şekilde Semih'in oynadığı maçlarda Galatasaray %33 mağlubiyet orana sahipken Semih'siz Galatasaray; %20 mağlubiyet oranına sahip.

GOL YENMEYEN MAÇLAR

Galatasaray'ın bu sezon gol yemediği 7 maçın 4'ünde Semih Kaya sahadaydı. Ancak bu maçların 2 tanesinin küme düşmemeye oynayan Adanaspor'la (1-0/4-0), diğer 2 tanesinin ise Akhisar Belediyespor (6-0) ve Atiker Konyaspor (1-0) olması dikkat çekiyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor